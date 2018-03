As vendas de bebidas açucaradas caíram 4,3% em 2017.

É a primeira quebra registada desde 2013 e acontece após a introdução da nova taxa sobre os refrigerantes.

Foram vendidos mais de 687 milhões de litros de bebidas açucaradas no ano passado, de acordo com dados da associação do setor notícia o Negócios.

Uma quebra confirmada pelo ministério da Saúde, que acrescentou que, no caso das bebidas açucaradas com mais de 80 gramas de açúcar por litro, se verificou uma redução no consumo na ordem dos 50%.

Entretanto, o Governo criou um grupo de trabalho para avaliar o impacto da introdução da tributação neste tipo de bebidas e propor novas alterações.