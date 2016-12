Dois grandes bancos vão pagar multas pelo seu papel na crise imobiliária iniciada nos EUA em 2007. O Deutsche Bank acordou pagar 7,2 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 6,8 mil milhões de euros, para encerrar o caso com o Departamento de Justiça. Já ao Credit Suisse vai ser-lhe cobrado um montante mais baixo, de cerca de 5 mil milhões. No total, pelos dois bancos, são cerca de 11,7 mil milhões.

No que toca ao maior banco alemão, inicialmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos queria aplicar a maior multa alguma vez inflingida a uma instituilção financeira estrangeira, no país: 14 mil milhões de dólares.

O pagamento agora acordado com o Deutsche Bank inclui, segundo o próprio:

uma multa no valor de 3,1 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) sobre o seu papel na crise do subprime (créditos imobiliários de baixa qualidade)

(créditos imobiliários de baixa qualidade) 4,1 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros) como forma de “alívio aos consumidores”, incluindo por exemplo a revisão das condições dos empréstimos já acordados.

O banco foi assim acusado de vender, com total conhecimento de causa entre 2006 e 2008, créditos imobiliários tóxicos convertidos em produtos financeiros.

Em outubro, o maior banco alemão levou mais um golpe: uma nova multa de 8,6 milhões de euros, que se seguiu a esta que foi negociada com os Estados Unidos. Pelo meio, está em curso um plano de reestruturação em curso para conter custos que passa, entre outras coisas, por parar de contratar pessoal.

Quanto ao Credit Suisse, foi também o próprio anunciou que vai pagar 5,28 mil milhões de dólares (4,93 mil milhões de euros) no âmbito de um acordo com a justiça norte-americana para resolver o litígio.

“Segundo os termos do acordo, o Credit Suisse deverá pagar ao Departamento de Justiça norte-americano uma multa de 2,48 mil milhões de dólares. Além disso, o Credit Suisse deverá proporcionar aos consumidores 'medidas de alívio' no valor de 2,8 mil milhões de dólares, nos cinco anos a seguir ao acordo”, lê-se no comunicado.