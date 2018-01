Os trabalhadores da Autoeuropa querem mais 250 euros por mês para aderirem ao novo horário de transição. A reivindicação consta do conjunto de propostas apresentado à administração pelo sindicato afeto à CGTP.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (Sitesul) explica que apresentou na terça-feira oito propostas à Autoeuropa.

Entre elas, está o pagamento dos sábados como horário extraordinário e a adesão ao horário de transição em regime de voluntariado: o "pagamento dos sábados como trabalho extraordinário, ou seja um acréscimo de 100% em relação ao valor da retribuição diária", mais 250 euros mensais para todos os trabalhadores que aceitem praticar aquele horário de transição, por forma a "compensar a desorganização da vida familiar e pessoal".

O sindicato reclama ainda o pagamento das despesas com a guarda dos filhos dos trabalhadores que aderirem a este regime.

Segundo o sindicato, o objetivo destas propostas é resolver o conflito laboral que os novos horários da fábrica provocaram e criar condições para um acordo.

Segundo o Sitesul, "a administração tem agora a derradeira oportunidade de se aproximar de uma solução que permita a resolução do conflito."

De acordo com o comunicado, na reunião da passada terça-feira, o sindicato apresentou à administração da Autoeuropa oito propostas, que, na opinião daquela estrutura sindical, poderiam criar condições para um acordo com a Comissão de Trabalhadores sobre os novos horários de produção.

Já depois de ter tomado conhecimento do conjunto de propostas do Sitesul a administração da Autoeuropa reuniu - quinta-feira -, com a Comissão de Trabalhadores, mas nem a empresa nem a Comissão de Trabalhadores se disponibilizaram a prestar qualquer esclarecimento sobre o encontro, noticiou a Lusa.

No final do ano passado, a administração da Autoeuropa anunciou a intenção de avançar com o novo horário transitório após a rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com duas Comissões de Trabalhadores.

A Autoeuropa prevê produzir mais de 240.000 veículos Volkswagen T-Roc em 2018, quase triplicando a produção de 2016.