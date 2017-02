O Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários quer entrar no capital do Novo Banco, segundo avança a TVI.

O sindicato já escreveu ao Banco de Portugal para ser parte ativa na venda do Novo Banco ao Lone Star.

Como maior sindicato de trabalhadores em Portugal e na banca não podemos estar dissociados e, por isso, escrevemos uma carta, na quinta-feira, ao governador do Banco de Portugal e ao presidente do Fundo de Resolução a mostrar-nos disponíveis para participar, se formos convidados, no consórcio que venha a comprar o Novo Banco”, disse à TVI Paulo Marcos, presidente deste sindicato."