Na hora de pagar, mais de metade dos portugueses prefere utilizar o cartão.

Um estudo elaborado pela SIBS: “Sibs market report - comércio digital 2016” revela isso mesmo. 71% dos portugueses utiliza cartão para as compras em lojas físicas. A justificação está relacionada, sobretudo, com a comodidade, rapidez e a segurança.

Uma opção que faz com que o rácio entre compras e levantamentos, no que toca à utilização de cartão, esteja a aumentar. Ou seja, há menos pagamentos com dinheiro.

Mesmo assim, e segundo dados do Banco de Portugal de 2015, o numerário continuava a ser a opção de pagamento relevante em Portugal, representando 62%. Uma escolha justificada com motivos de anonimato e liquidez imediata.

O estudo da SIBS também pretendeu identificar as tendências de evolução na adoção dos novos meios de pagamento digitais, que têm vindo a surgir no mercado. Entre elas, a MB Net é a mais conhecida e utilizada. Cerca de metade dos inquiridos usa este serviço gratuito, desenvolvido pelo sistema bancário português, que permite a realização de pagamentos online.

Já em termos de confiança, o Multibanco é, sem sombra de dúvida, a entidade em que os portugueses mais confiam para realizar os seus pagamentos (88%), contra os 70% de confiança que “depositam” nos bancos.

Na hora de comprar online, o mesmo estudo da SIBS mostra de 84% dos inquiridos já adquiriu, pelo menos uma vez, um serviço, ou produto, numa loja online. Mesmo entre os mais novos (entre os 15 e os 24 anos), cerca de 93% já efetuou uma compra online. Percentagem que baixa para 62% na faixa acima dos 55 anos. E, para pagar, volta a ser o Multibanco (53%) o mais utilizado seguido do MB Net (33%).

Segundo os dados processados pela SIBS, o valor das transações com cartões, (incluindo o MB Net) em compras online, passou de 1.490 milhões de euros em 2013 para 2.090 mil milhões em 2016, sendo que o valor médio das compras desceu de 74,40 euros para 63,10 euros.