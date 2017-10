Os portugueses revelam ser pouco informados sobre os seguros que contratam, a grande maioria mantém-se fiel à sua seguradora durante largos anos e poucos leem com detalhe o contrato assinado, revela um inquérito da Deco, hoje divulgado.

As conclusões do questionário da edição de novembro da revista da Deco Dinheiro & Direitos, baseadas em 1.817 respostas de segurados entre os 30 e os 74 anos, mostram que apenas uma pequena parte da população, ou 30% dos portugueses, contrata seguros de saúde.

Um quarto dos portugueses com seguro de saúde já mudaram de seguradora para reduzir custos, revela o inquérito sobre seguros da associação de defesa do consumidor Deco.

Dos que têm seguro de saúde, apenas 39% leem as letras todas do contrato, 29% contratam o seguro através do banco e apenas um quarto mudam de seguradora. Destes que mudam, apenas 25% invocaram o custo para justificar essa mudança.

Além de passivos, os segurados inquiridos revelam ser pouco informados sobre os seguros que contratam, não só os seguros de saúde e de vida, mas também nos automóvel e multirriscos -habitação.

No seguro automóvel, dois terços dos segurados inquiridos admitem nunca terem cancelado um contrato, por sua iniciativa, antes do fim do prazo. Nos multirriscos - habitação o número sobe para 84% e no seguro de saúde para 88%.

A Deco conclui ainda que a grande maioria dos segurados se mantém fiel à sua seguradora durante largos anos e poucos leem com detalhe o contrato assinado: 5% dos que têm seguro automóvel e multirriscos, e 6% dos que detêm apólices de saúde. No seguro de vida, um quarto não sabe o tipo de apólice de que é titular e 75% desconhecem o valor a ser pago em caso de morte.