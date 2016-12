O Bloco de Esquerda vai pedir apreciação parlamentar, algo que o PEV também poderá fazer, da redução em 1,25 pontos percentuais da Taxa Social Única para as empresas que pagam o salário mínimo, por ser um "bónus dado aos patrões" pago pelos contribuintes. Também o PCP está contra aquilo que considera ser uma cedência do Governo à "chantagem" dos empresários e não exclui votar a revogação dessa norma no Parlamento.

Da parte do BE, o deputado José Soeiro considera que o "desconto na TSU" é um "bónus" dado aos patrões que significa que "uma quarta parte do aumento do salário mínimo será paga pelos contribuintes por via dos impostos". O BE discorda e quer que o diploma vá ao Parlamento.

Já a deputada Rita Rato, do PCP, lembrou que "há um ano, o PCP foi o único partido que apresentou propostas para a revogação dessa norma do decreto". "Obviamente que é esse o nosso compromisso e que continuaremos a intervir nesse sentido", acrescentou.

A deputada comunista sublinhou, contudo, que "esta matéria não consta da posição conjunta do PCP e do PS" e "continua a marcar as diferenças de perspetiva" entre os dois partidos.

"Nós entendemos que o aumento do salário mínimo devia ser de 600 euros e não devia implicar nenhuma contrapartida aos patrões e o que aconteceu foi uma inaceitável manobra de chantagem das confederações patronais sobre o Governo, a que o Governo decidiu ceder", afirmou, citada pela Lusa.

A deputada Heloísa Apolónia, de "Os Verdes", confrontou na quinta-feira o primeiro-ministro com a descida da TSU, dizendo violar o teor da declaração conjunta para a formação do atual executivo.

O primeiro-ministro rejeitou, respondendo: "Não é assim, porque está no programa do Governo que iríamos propor à concertação social, anualmente, uma trajetória de convergência para o salário mínimo". "É isso que estamos a fazer", sustentou.

No ponto 2 do anexo da posição conjunta assinada pelo PEV e pelo PS a 10 de novembro de 2015 está inscrito que "não constará do programa do governo qualquer redução da TSU das entidades empregadoras".

No ponto 3 do anexo da posição conjunta que o PS também assinou na altura com o BE está inscrita exatamente a mesma frase. Só no documento assinado entre socialistas e comunistas é que não é feita qualquer referência à redução da TSU (Taxa Social Única). "O aumento do salário mínimo nacional não é uma decisão da concertação social, é uma decisão do Governo, ouvida a concertação social. O PCP continua a defender o aumento do salário mínimo para 600 euros a partir de janeiro", afirmou Rita Rato.