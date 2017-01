O Santander Totta viu os seus lucros disparar 35,8% no ano passado, para um total de 395,5 milhões de euros. Já a casa mãe, o espanhol Banco Santander, apresentou um resultado 4% superior a 2015, para 6,2 mil milhões de euros.

Para os lucros do Santander Totta contribuiu a subida em termos homólogos da margem financeira, em 31% para 731,7 milhões de euros, e das comissões líquidas, em 16,1% para 305,7 milhões de euros.

A quota de mercado da nova produção de crédito a empresas, até ao final de novembro, situa-se em 17%, com destaque para a produção de crédito dirigido a PME, onde o banco já representa cerca de 19% da produção de crédito no país. Ao nível da produção de crédito à habitação, praticamente um em cada cinco novos empréstimos é originado no Santander Totta".

Em comunicado, a instituição detalha que os depósitos alcançaram os 27,7 mil milhões de euros, mais 6,4% em relação ao valor observado no final de 2015, "apesar da significativa redução das taxas de juro".

De recordar que o banco comprou parte da atividade bancária do Banif em final de 2015, no âmbito do processo de resolução deste. Por isso, os resultados do ano de 2016 já incluem lucros resultantes da integração de ativos e passivos daquela instituição.

Se olharmos para o Santander, no seu todo, os melhores no Brasil ajudaram a compensar o desempenho mais fraco no Reino Unido.

O grupo Santander é o maior da zona euro em valor de mercado. O resultado de 6,2 mil milhões de euros em 2016 superou a expectativa dos analistas ouvidos pela Reuters.

As metas para 2018 mantêm-se, segundo a chairman do grupo, Ana Botín: "No futuro, temos muitas oportunidades para crescer de modo lucrativo na Europa e nas Américas, num ambiente que antecipamos que será volátil, mas em geral melhor do que foi 2016 em nossos principais mercados”.

As ações do Santander estão a ganhar 4% depois do anúncio dos resultados, para 5,34 euros cada.