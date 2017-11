Arranjar casa em Lisboa é uma missão cada vez mais impossível para muitas pessoas. Mas ainda há achados. A Câmara Municipal de Lisboa abriu um novo período de candidaturas, no âmbito do Programa Renda Convencionada, com 14 habitações municipais com rendas entre os 114 e os 268 euros.

As candidaturas estarão abertas até 5 de janeiro e as habitações disponíveis têm tipologias entre T1 e T3.

Onde ficam?

5 habitações na freguesia de Marvila

3 nos Olivais

4 no Parque das Nações

1 em Santa Clara e

1 em Santa Maria Maior

"As habitações podem ser visitadas de 4 a 11 de dezembro, entre as 10:00 e as 13:00 e entre as 14:00 e as 16:00", acrescenta a nota, que adverte para o facto de cada casa ter um horário de visita específico, que pode ser consultado na página da internet da Câmara de Lisboa.

Quem pode concorrer?

O agregado familiar tem de auferir um rendimento mensal bruto compatível com uma renda que representa uma taxa de esforço mínima de 10% e máxima de 40% desse rendimento

Não seja devedor de impostos ao Estado Português

Não seja devedor ao Município de Lisboa

Não detenha, nem nenhum dos elementos do seu agregado, outra habitação com condições de habitabilidade e possibilidade legal de a ocupar na cidade de Lisboa

Não seja arrendatário ou ocupante de habitação propriedade da Câmara Municipal de Lisboa;

Não preste falsas declarações

Seja maiores de 18 anos

No caso de ser cidadão estrangeiro, deverá ter um título de residência válido em território português

O município disponibiliza mais informações sobre as habitações e sobre o programa também através do número 217989696, ou do e-mail rendaconvencionada@cm-lisboa.pt.