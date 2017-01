A partir de agora, a idade de acesso à reforma para usufruir da pensão completa vai aumentar um mês, fixando-se nos 66 anos e três meses, fruto da evolução da esperança média de vida.

A idade normal de acesso à pensão de velhice varia em função da evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre o segundo e o terceiro ano anteriores ao ano de início da pensão, em conformidade com a fórmula em vigor.

De acordo com uma portaria publicada a 10 de abril em Diário da República, “tendo em conta os efeitos da evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre 2014 e 2015 na aplicação da fórmula prevista no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, a idade normal de acesso à pensão em 2017 passa a ser 66 anos e 3 meses”.

Quem se reformar antes dos 66 anos e três meses de idade vai sofrer fortes penalizações no valor da pensão.

Os pedidos de reforma antecipada feitos em 2016 tiveram um corte de 13,34%, resultado do aumento da esperança média de vida, por via da introdução do fator de sustentabilidade. Em 2015, este valor era de 13,02% e em 2014 era de 12,34%.

Por seu turno, tendo em conta o indicador da esperança média de vida aos 65 anos, o fator de sustentabilidade aplicável às pensões de invalidez relativa e às pensões de invalidez absoluta atribuídas por um período igual ou inferior a 20 anos, convoladas em pensão de velhice em 2016, era de 0,9349.

O Governo garante que quer rever as regras das reformas antecipadas no sentido de beneficiar quem tem carreiras longas e evitar cortes elevados nas pensões.

Entretanto, decidiu manter o regime na Segurança Social que apenas permite a reforma aos 60 anos de idade e 40 de serviço.

Na função pública, mantêm-se os 55 anos de idade com 30 de contribuições.

As penalizações são iguais nos dois regimes.