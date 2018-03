Os clientes das telecomunicações apresentaram mais reclamações em 2007, face ao ano anterior. No ano passado, a ANACOM registou 72 mil reclamações em 2017, um aumento de 35%.

A Autoridade Nacional de Comunicações acrescenta, em comunicado enviado às redações, que a MEO foi o operador com maior aumento no número de reclamações face a 2016 (mais 47%), seguido da Vodafone (mais 31%) e da NOS (mais 14%). Juntos, os três maiores operadores – MEO, NOS e Vodafone – foram responsáveis por 94% do total das reclamações.

No que diz respeito aos operadores com menor número de clientes, a ANACOM sublinha que se regista também um “significativo aumento do número de reclamaçãoes de clientes da NOWO (cujo peso total das reclamações passou de 2% para 4% do setor).

Quanto aos motivos, o regulador adianta que as principais razões que levaram os clientes a reclamar se prendem com cancelamentos, venda de serviços e faturação.

No mesmo comunicado, a ANACOM assinala os “benefícios que foi possível colher com a introdução do livro eletrónico” para reclamações. Das 72 mil reclamações apresentadas, 55 foram feitas no livro físico e 17 mil no livro eletrónico.

No livro físico de reclamações existente nos estabelecimentos registou-se um crescimento de 3%, mas quando consideradas também as reclamações que os consumidores passaram a poder fazer no livro eletrónico, a partir de julho de 2017, o aumento observado foi de 35%.”

No setor das comunicações postais, os CTT foram responsáveis por 93% do toral das reclamações e as queixas relativas a este operador aumentaram 47%. Os principais motivos prenderam-se “com atrasos significativos na entrega da correspondência, extravios e demoras no atendimento”.