As Finanças vão começar a reavaliação dos prédios rústicos, isto é, os terrenos situados fora do aglomerado urbano, que não estejam classificados como terrenos para construção, e que sejam usados para a agricultura. A reavaliação acontece quatro anos depois de concluída a avaliação geral dos prédios urbanos.

Segundo o Jornal de Negócios, a área e a localização deverão passar a ser os critérios fundamentais para avaliar prédios rústicos. Atualmente, é principalmente a produtividade que conta.

Numa primeira fase, haverá a avaliação de prédios rústicos só acima dos 50 hectares.

No sul do país estão os prédios de maior dimensão, mas é a norte que se situam alguns dos mais preciosos, como os da zona do Douro vinhateiro.

Até ao final do mês de abril, há um compromisso de apresentação na Assembleia da República, de uma proposta com novos critérios de avaliação para os imóveis que ultrapassem os 50 hectares.