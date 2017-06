Está a ficar cada vez mais caro passar uma noite numa unidade hoteleira em Portugal. O preço médio por quarto disponível disparou 30% em abril, para 64 euros, em comparação com o mesmo período de 2016. Minho, Coimbra e Viseu estão mesmo a crescer acima dos 40% (49%, 46% e 40%, respetivamente).

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal salienta que abril “foi excelente” para a hotelaria nacional, pelo facto de ser já um mês de “maior procura” e graças à Páscoa.

A taxa de ocupação por quarto subiu 8 pontos percentuais, para 76%, face a igual mês do ano passado.

Páscoa ajudou, mas não só

A taxa de ocupação hoteleira no país continuou a ser liderada pela Madeira e Lisboa em abril, ao ultrapassarem os 85%.

Pela mesma ordem - e com o Grande Porto a fixar-se nos 83% - o Minho, Coimbra e o Alentejo apresentaram os crescimentos homólogos “mais robustos”, puxados pelas miniférias da Páscoa e os feriados do 25 de abril e 1 de maio, apoiados também no turismo interno e espanhol.

Que tipo de hotel e zonas preferem os turistas?

Os hotéis de quatro estrelas mantiveram o pódio, em abril, com uma subida de 9,6 pontos percentuais. Em causa, está uma taxa de ocupação de 79%.

O preço médio por quarto ocupado fixou-se nos 84 euros, uma subida de 17% em termos homólogos. A AHP, que destaca o crescimento de 20% nas unidades hoteleiras de 4 estrelas e de 15% nas unidades hoteleiras de 5 estrelas.

Os destinos turísticos do Oeste, Algarve e Açores, foram os que maiores acréscimos registaram com 25%, 20% e 19%, pela mesma ordem.

A receita média por turista no hotel foi outro dos indicadores que registou em abril “uma significativa subida”, de 6% face a igual mês de 2016.

Os destinos insulares destacaram-se tanto em valores absolutos, com a Madeira a obter uma receita média de 290 euros, como em valores relativos, com os Açores a crescerem mais 12% que em idêntico mês do ano passado.

Até abril, verificou-se “um bom arranque de ano”, com destaque para a receita por quarto disponível, que tem crescido sempre a dois dígitos. A presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, congratula-se no mesmo comunicado:

O mês de abril foi realmente muito forte para os hotéis portugueses. Já era, tradicionalmente um bom mês, mas este ano superou todas as expectativas. Este crescimento espantoso em todos os indicadores não é alheio ao efeito Páscoa. Há destinos, como o Minho e o Alentejo, em que se percebe que esse fator foi decisivo”.

A Associação perspetiva que 2017 seja mesmo “o melhor ano de sempre” para a hotelaria nacional.

Veja também: