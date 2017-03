O Sindicato Nacional dos Estivadores emitiu um pré-aviso de greve entre 20 de março e 03 de abril relativo a cargas de navios provenientes de portos de Espanha, em solidariedade para com os colegas espanhóis.

O pré-aviso de greve, que vai decorrer entre as 8:00 do dia 20 de março e as 8:00 do dia 3 de abril, foi emitido para os portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal (Madeira) e Praia da Vitória (Açores).

Face às greves decretadas pelos estivadores em Espanha e à tentativa do Governo espanhol, em concertação com os grandes armadores e gestores de terminais portuários, de anular os tremendos efeitos das greves declaradas, desviando navios e cargas através dos portos de países vizinhos, nomeadamente os portugueses, o Sindicato Nacional dos Estivadores emitiu um pré-aviso de greve”, refere, em comunicado, o sindicato.

A estrutura salienta também que, em “solidariedade à justa luta dos estivadores em Espanha”, vai aderir à paralisação mundial do dia 10 (sexta-feira), convocada pelo International Dockworkers Council.

Este ataque aos estivadores espanhóis terá a devida resposta dos estivadores em Espanha, na Europa e no mundo, em solidariedade para com a luta dos seus companheiros”, acrescenta.

O sindicato dos estivadores de Espanha convocou uma greve com início a 10 de março, depois de o Governo ter aprovado uma proposta que liberaliza as condições de trabalho de estiva nos portos.

Na sexta-feira, o governo espanhol fixou serviços mínimos de 100% durante a greve para operações que afetem mercadorias perecíveis e perigosas, passageiros, situações de emergência e produtos essenciais para algumas regiões.