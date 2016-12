Terminado o prazo de adesão ao Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES), que o Governo não quer designar como perdão fiscal, chega a hora do balanço. Entre 4 de novembro e 23 de dezembro, cerca de 93 mil contribuintes recorreram a este plano, que rendeu, no total, 1.144 milhões de euros.

Foi esse o total de dívida fiscal submetido ao regime, correspondendo a cerca de 573 mil processos por dívidas fiscais, adianta o comunicado enviado às redações pelo Ministério das Finanças. Em média, a dívida de cada processo foi de 1.997 euros e a dívida média por contribuinte de 12.323 euros.

A receita já arrecadada em 2016 fixou-se em 511 milhões, dinheiro importante para ajudar a reduzir o défice.

Será mais, mas só alcançada com o tempo, uma vez que cerca de 60% dos contribuintes aderiram à modalidade de pagamento em prestações. Ora, esse pagamento faseado pode ir até 150 no período de vigência do Plano, que é de 11 anos.

Mesmo antes do Natal, o ministro das Finanças já tinha levantado o véu quanto aos resultados do PERES. Mário Centeno não avançou números, mas pronunciou-se sobre o PERES como tendo sido "claramente positivo".

