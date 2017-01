Os pensionistas começam o ano com menos dinheiro no final do mês. É certo que houve uma atualização de 0,5% nas pensões, mas a alteração ao regime de duodécimos do subsídio de Natal fará com que, na maioria dos casos, o rendimento mensal encolha.

Confira algumas simulações para perceber como estas alterações vão mexer na sua carteira.

Exemplo 1:

Uma pensão mínima do regime geral, que em janeiro do ano passado era de 284,92 euros, passa, este mês, a ser de 275,33 euros. Sofre uma redução de 9,59 euros.

Exemplo 2:

Já uma pensão que, no ano passado, era de 500 euros, será este mês de 483,18 euros. São menos 16,82 cêntimos.

Exemplo 3:

Uma pensão de 800 euros passa a 778,8 euros. Tem uma redução de 26,92 euros.

O Ministério do Trabalho lembra que estas contas não refletem a atualização extraordinária que ocorrerá em agosto, de 6 a 10 euros, para as pensões até 628 euros.