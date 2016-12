A equipa de gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) liderada por António Domingues - que assume a autoria do plano de recapitalização do banco público - vai permanecer em funções até que a futura administração, comandada por Paulo Macedo, receba a "luz verde" do Banco Central Europeu (BCE).

Fonte oficial do Ministério das Finanças salientou à Agência Lusa, que a transição será assegurada pela atual equipa. E a mudança de gestores não deverá ocorrer antes de 10 de janeiro.

A lista completa com os futuros administradores da CGD ainda não é conhecida, mas já foi encaminhada pelo Governo para o BCE, que tem que dar o seu aval aos nomes propostos, algo que ainda não aconteceu.

Quando forem aprovados os novos membros do Conselho de Administração da CGD - que vai ter Rui Vilar como "chairman' e Paulo Macedo como presidente executivo - estarão criadas as condições para que os mesmos assumam os cargos.

António Domingues apresentou em novembro a sua renúncia à liderança da CGD. Deveria sair do banco público no final deste ano, mas acedeu ao apelo das Finanças e vai assegurar este período de transição, que deverá ser relativamente curto.