O grupo de revistas Motorpress Lisboa, que detém seis publicações regulares, incluindo a Autohoje e a Pais&Filhos, fechou esta sexta-feira, deixando quase 60 trabalhadores no desemprego.

Um funcionário do grupo, que pediu para não ser identificado, confirmou hoje à Lusa que "os administradores da insolvência decidiram, no final da semana passada, dispensar a maior parte dos trabalhadores e ficar apenas com uma pequena parte para fechar a edição da revista [Autohoje] que saiu hoje".

Toda a força de trabalho da empresa está no desemprego. [Estão em causa] 58 pessoas, das quais 22 são jornalistas".

Os restantes estavam nos departamentos de paginação gráfica, publicidade, informática, multimédia e administrativo.

Está, segundo a mesma fonte, "um salário em atraso para todos os trabalhadores". Também "não foram pagas quaisquer indemnizações".

A Motorpress entrou em processo de liquidação em setembro.

A edição de hoje da revista Autohoje foi então a última edição, desconhecendo-se o que vai acontecer ao título. "Para já, não há indicação de que seja comprado por alguém".

Quanto às outras revistas do grupo, nomeadamente a Pais&Filhos e a Motociclismo, "os últimos números saíram no final do mês passado" e o último dia de trabalhado dos funcionários alocados a estas publicações foi "na sexta-feira da semana passada", segundo o mesmo trabalhador.