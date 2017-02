Há 34 anos no BPI, os últimos 13 como CEO, Fernando Ulrich deixa agora a liderança executiva do banco. Vai ter saudades? Assegura que não, até porque vai continuar, mas como chairman, e mostra-se contente por esperar ter uma vida com menos stress. Vê com bons olhos que para o seu lugar vá um espanhol, Pablo Forero, porque acha que é assim que deve ser. "Acredito fortemente que é a melhor solução para o banco e para os clientes".

"O BPI a partir de hoje faz parte do grupo Caixabank. Até agora era o maior acionista, a partir de hoje controla o BPI. Eu entendo que isto é uma boa notícia para o BPI e para os clientes do BPI. Entendo que a entrada em funcionamento desta nova fase - que é diferente da anterior, não haja nenhuma dúvida sobre isso - do meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, deve ser protagonizada na liderança executiva por alguém originário do CaixaBank independentemente da nacionalidade", argumentou Ulrich, em conferência de imprensa, a propósito da conclusão da OPA, com sucesso, passando o banco catalão a deter 84,5% do BPI.

Ulrich defende que pelo menos nos primeiros anos deverá ser assim e que é "completamente consensual" dos dois lados que assim seja. "Por mais genial que eu me considerasse - e as vezes não sou muito modesto - claramente não preenchia este requisito. Eu não podia ser o protagonista da transposição para o BPI de tudo de bom que o Caixabank tem para dar. Não podia".

Recordou que além dos 34 anos no banco, trabalha já há 45 no total. "Não tenho a mesma energia que já tive para esse tipo de funções", confessou. Por duas razões: a primeira que invocou sobre transpor as diretivas do CaixaBank para o BPI, a outra de natureza pessoal, por completar, precisamente no dia da próxima assembleia-geral do BPI, 26 de abril, 65 anos. Altura para balanços, mas pouca nostalgia.

Não vou ter saudades do BPI, porque continuarei totalmente comprometido com o BPI, continuarei a trabalhar no BPI o mesmo número de horas que trabalho hoje, espero talvez com um pouco menos de stress".

Terá duas missões, "se se confirmar" a sua indigitação para chairman, isto é, presidente da administração: "Executar aquilo que a lei, estatutos e entidades de supervisão pretendem que seja executado pelo presidente de administração do banco; colaborar com o BPI e com o CaixaBank em tudo aquilo que o Gonzalo Gortázar (conselheiro delegado do CaixaBank) e o Pablo Forero (novo CEO) entendam que a minha colaboração pode ser válida".

Será ainda Ulrich que falará com os jornalistas na apresentação de resultados do primeiro trimestre, porque dizem ainda respeito à sua liderança. Tudo combinado com o novo dono catalão: "Obrigado pela tua disponibilidade. Precisamos dos teus conselhos. Obrigado", disse-lhe, nesta conferência de imprensa, Gonzalo Gortázar.

Novo Banco não está nos planos mais próximos

Foi este gestor quem falou em nome do CaixaBank, garantindo que o foco agora será "assegurar que se mantém e reforça o crescimento do banco, como fez muito bem no passado: ter mais clientes, mais negócio".

Mais do que o plano de reestruturação, que prevê o corte de 900 postos de trabalho e encerramento de agências, o Górtazar quis passar a mensagem de que o enfoque deve ser o plano de crescimento. O plano de reestruturação é para os próximos três anos. Até aqui já foram conduzidas "reduções de custos muito notáveis". "Queremos trabalhar com eles e continuar essa linha", disse apenas.

Crescer, crescer não significa comprar, comprar. Daí que a corrida ao Novo Banco esteja fora de atenções.

Não temos mais comentários a fazer sobre o Novo Banco. Há um acordo de confidencialidade. Estamos focados, neste momento, no desafio e na oportunidade que supõe gerir o futuro do BPI. Será a nossa única dedicação, será ao BPI que direcionaremos todos os nossos esforços nos próximos meses".

A saída da Santoro e a bolsa

Quem não quis vender as ações? Onde estão os 15% restante que não foram à OPA? O espanhol explicou que os acionistas que ficam no BPI incluem a Allianz, "que sempre tivemos como parceiro importante para o BPI". De resto, são acionistas minoritários, mas sobre isso Gortázar disse não ter informação detalhada.

Quem vendeu a sua posição foi a segunda maior acionista, a Santoro de Isabel dos Santos. Tendo em conta os problemas passados com os direitos de voto, a sua saída poderia constituir um alívio para evitar novos problemas futuros? O gestor preferiu não responder diretamente à pergunta.

Temos acionistas que ficaram e que venderam. Damos as boas-vindas a todos e, quando fizemos esta oferta, foi precisamente dando a oportunidade de ficar ou vender. Uns, como a Santoro, venderam. Outros, como a Allianz, ficaram. A única coisa que defendemos é que os direitos de voto fossem os mesmos que os direitos económicos. Isso já passou, uma temos posição de controlo. Antes não era assim. Estamos muito contentes de ter parceiros e partilhar futuro no BPI".

Quanto à emissão subordinada que o BPI quer realizar, o Caixabank está "preparado" para a subscrever. Palavra de Gortázar e, segundo Fernando Ulrich, terá de ser no mínimo de 225 milhões de euros. "Mas provavelmente é conveniente que seja um pouco mais e é um tema que vamos agora nos próximos dias discutir com o acionista CaixaBank. Acima disso depende daquil que o acionista considere desejável em termos de rácio de capital", explicou.

Depois desta OPA, questiona-se também a permanencia do BPI na bolsa de Lisboa. "A nossa intenção é que o BPI continue a cotar em bolsa", assumiu o espanhol. Ora, espera-se que a Euronext decida ainda hoje se mantém ou não o banco no PSI20.