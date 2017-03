O Governo vê como "muito positivo" a EDP preferir investir em Portugal face a outros países da União Europeia, ao lançar uma OPA - Oferta Pública de Aquisição sobre a EDP Renováveis.

"Vejo que uma empresa como a EDP entende que é preferível fazer investimentos em Portugal do que noutro país na União Europeia, isso é muito positivo e significa que estamos a criar grandes condições para que as empresas invistam mais no nosso país", disse à Lusa o secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, à margem de uma conferência que decorre hoje na Assembleia da República, em Lisboa.

O que aconteceu foi muito claro, a empresa em concreto vendeu ativos em Espanha [a Naturgas Energia Distribuición] para comprar uma empresa que tem uma grande intervenção em Portugal, o que significa que há confiança no setor, na forma como está estabelecida a regulação em Portugal e como o Governo está a atuar".

Jorge Seguro Sanches sublinhou ainda que o investimento anunciado mostra que "as empresas têm todas as condições para desenvolver o seu trabalho" no país.

Entretanto, o presidente executivo da EDP, António Mexia, disse que OPA é "atrativa" e acontece num "importante momento", já que irá contribuir para simplificar a estrutura do grupo EDP.

A OPA incide sobre sobre cerca de 22,5% do capital social da sobre a EDP Renováveis, oferecendo 6,80 euros por cada ação. No fundo, EDP quer ficar com o capital que está espalhado por pequenos acionistas. Se a casa-mãe conseguir mais de 90% do capital, admite pedir a saída da subsidiária da bolsa.

Quanto à venda da Naturgas Energía Distribuición, corresponde a um valor da empresa de 2.591 milhões de euros, com um impacto esperado de cerca de 2,3 mil milhões de euros na redução da dívida líquida da EDP em 2017.

O encaixe financeiro resultante desta alienação "será parcialmente aplicado" na potencial aquisição de ações da EDP Renováveis, atualmente detidas por acionistas minoritários, enquanto o valor remanescente se destinará à redução da dívida e nível de endividamento da EDP.

Na primeira reação em bolsa, esta terça-feira, os títulos da família EDP estão a valorizar bastante em bolsa: a EDP Renováveis dispara 10% para 6,89 euros por ação; a EDP sobe 5,5% para 3,09 euros.