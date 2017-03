O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, insistiu, nesta quarta-feira, que abdicará das suas funções se se colocar a possibilidade de transitar em julgado algo a seu desfavor.

Tomás Correia foi constituído arguido num processo em que é suspeito de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme, em troca de uma concessão de crédito do Montepio num valor superior a 70 milhões de euros. Trata-se de um inquérito autónomo resultante da "Operação Marquês".

Se alguma vez se colocar a possibilidade de transitar em julgado algo a meu desfavor, em qualquer tribunal, por quaisquer atos ilícitos, abdicarei do exercício das minhas funções. Estou profundamente convicto e seguro de que isso não vai acontecer. Estou tranquilo relativamente ao desfecho destas, e de outras acusações que me foram dirigidas. Não é difícil contextualizar as notícias agora veiculadas, em véspera de realização da Assembleia Geral do Montepio Geral Associação Mutualista, a qual presido por mandato que me foi confiado pelos senhores associados para o triénio 2016-2018", reiterou hoje Tomás Correia, em nota escrita.