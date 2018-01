Jeff Bezos tornou-se a pessoa mais rica de todos os tempos, depois de, esta segunda-feira, o capital da Amazon ter chegado aos 105,1 mil milhões de dólares.

O CEO da Amazon, que em julho do ano passado ultrapassou Bill Gates - fundador da Microsoft - no título de pessoa mais rica do mundo, volta agora a dar que falar por causa dos milhares de milhões que continuam a aumentar na sua conta.

De acordo com a CNN, as ações da Amazon subiram cerca de 1.4% na segunda-feira, uma percentagem aparentemente pouco significativa, mas que permitiu que o património líquido de Bezos ficasse com 1,4 mil milhões de dólares a mais.

Segundo a Bloomberg - que faz um ranking diário das pessoas mais ricas do mundo - o dono da Amazon tem, agora, cerca de 105,1 mil milhões de dólares na sua conta, apesar de a Forbes dizer que tem "apenas" 104,4 mil milhões.

Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994 e popularizou as compras online, que começaram com uma simples ideia - mas revolucionária - de vender livros pela Internet.

Hoje em dia, esta loja vende quase tudo e é uma das mais importantes e famosas empresas de comércio eletrónico do mundo.