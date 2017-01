Já andavam lá muito perto, mas foi esta quinta-feira, ao final da manhã, que os juros da dívida ultrapassaram a barreira dos 4%. É o valor mais alto em quase um ano, já que desde 12 de fevereiro de 2016 que não ultrapassavam essa barreira.

Segundo o terminal da Reuters, as Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos - aquelas que servem de referência - chegaram aos 4,004%, às 12:23, no mercado secundário. Embora esteja a acompanhar a tendência europeia de agravamento dos juros, Portugal regista a maior subida (mais de 10 pontos base).

Reuters

Ontem, as OT a 10 anos fecharam a sessão nos 3,891% e arrancaram nos 3,894% hoje.

Quando o país caiu nos braços da ajuda externa, em 2011, os juros da dívida ultrapassaram a barreira psicológica dos 7%. O custo de financiamento do Estado era tão elevado, que o país ficou sem acesso aos mercados.

O que explica esta subida?

O contexto de mais inflação que se está a viver e se perspetiva aumentar, em todo o mundo e também na Europa, agrava os receios de que o apoio à dívida portuguesa diminua. Isso mesmo aconteceu já em dezembro, com o BCE a reduzir as compras de dívida nacional em 40%.

"Isto reflecte o reajustamento das expectativas do mercado relativamente à política do Banco Central Europeu (BCE), de aumento da probabilidade de que a reversão do Quantitative Easing [programa de compra de dívida pública] possa ocorrer mais cedo" do que previsto, nota Paula Carvalho, economista-chefe do BPI, citada pela mesma agência.

Como Portugal é o mais vulnerável, o aumento do spread face [à Alemanha] reflete as maiores preocupações de que possa ser mais difícil ao BCE, num contexto de aumento de inflação, manter a dose de estímulo que tem mantido até agora. Para o mercado olhar para Portugal com mais tranquilidade seria necessário que o país tivesse um crescimento (económico) mais robusto".

Na Alemanha, país que serve de referência para a Europa, há também uma subida, mas muito ligeira, com as OT a 10 anos a rondarem os 0,3%, muito menos do que aquilo que Portugal tem, ainda hoje em dia, de pagar para se financiar no mercado.