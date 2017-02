Em plena época de apresentação de resultados, os investidores estão focados em saber quando ganhara as empresas das quais detêm ações e quais aquelas em que podem apostar o desinvestir no futuro.

Em Lisboa o PSI20, já cai 0,14% para 4.620,22 pontos, com vários títulos e inverterem do verde da abertura da sessão. Mesmo depois da “loucura” asiática, motivado pelo ‘rally’ horas antes em Wall Street, que fez as bolsas dispararem para máximos de 19 meses.

Segundo a Reuters, o índice mais alargado MSCI das ações da Ásia e Pacífico, fora o Japão, sobe 0,2% para o seu valor mais alto desde julho de 2015. A razão? As expectativas em relação a resultados mais otimistas das empresas e ao fim das apostas em baixa [por exemplo a técnica de vendas curtas ou ‘short selling’ que consiste na venda de ações – sem chegar a detê-las – sabendo que a sua cotação vai continuar a descer, para mais tarde comprar a um preço inferior]. mercados emergentes.

Entre os títulos do principal índice nacional destaque esta manhã para a Semapa. A empresa “chapéu” que controla a pasteira e papeleira Navigator [antiga Portucel] e é dona da cimenteira Secil, anunciou que o lucro líquido consolidado atingiu os 114,9 milhões de euros (ME) em 2016. Um crescimento de 40,9% face a 2015. Está a subir 0,11% para 13,44 euros enquanto o seu maior ativo, Navigator [uma das líder mundiais do setor], cair 0,03% para 3,461 euros.

Na banca, volta a ser notícia a queda do BCP que é um dos responsáveis por o PSI20 já ter passado para negativo. Desce 1,41% para 0,146 euros.

Fora o PSI20, a Novabase, que hoje revela os resultados de 2016, cresce 0,91% para 2,639 euros.