Início de semana em alta na generalidade das praças da Europa com o principal índice português, o PSI20, a não surpreender nesse aspeto e a ganhar 0,22% para 4.632,25 pontos.

A banca é o grande destaque da manhã. O BCP sobe 3,81% para 0,17 euros, no primeiro dia após o aumento de capital em que a procura superou em muito a oferta.

Segundo o Negócios, o capital do BCP passou a ser representado por 14,17 mil milhões de novas ações, o que confere ao banco uma capitalização de 2,54 mil milhões de euros e o transforma, novamente, em um dos pesos pesados da bolsa. O mesmo jornal (no site) refere ainda que o peso no PSI20 regressa aos 10% e, apesar desta alteração só se tornar efetiva na sessão de sexta-feira, pois as novas ações só ficam disponíveis para negociação a 9 de fevereiro, a Euronext já as tem em conta no cálculo do PSI20.

Ainda na banca, mas com sinal contrário. O BPI que desce 0,97% para 1,12 euros, um dia antes do fim do prazo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) do acionista CaixaBank, que se vai tornar o maior acionista do banco português.

Ainda pela negativa, os CTT. Apesar de haver sinais de recuperação desde a abertura, o fato é que a ação continua penalizada pela revisão em baixa de algumas previsões quanto aos resultados de 2016, que ainda não foram apresentados. O título esteve a cair mais de 1% na abertura.