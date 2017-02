António Domingues está disposto a entregar ao parlamento todos os SMS trocados com o gabinete do ministro das Finanças. O PSD e CDS vão mesmo avançar com uma nova comissão de inquérito e o ex-presidente da Caixa não hesitará em revelar as mensagens escritas se o Parlamento assim o exigir.

Segundo avança o semanário "Expresso" são vários meses de SMS's trocados entre António Domingues, Mário Centeno e o secretário de estado Mourinho Félix, onde o nome do Primeiro-ministro e do Presidente da República também são referidos.

Por outro lado, o semanário "Sol" avança que a demissão do ministro das Finanças esteve em cima da mesa na passada segunda-feira e que o comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa foi coordenado ao milímetro com o Primeiro-ministro.

Aliás, a imprensa dá cada vez mais como certo que António Costa e Marcelo estavam alinhados desde o início sobre questão da não entrega das declarações dos gestores da Caixa Geral de Depósitos ao Tribunal Constitucional. Se o regime de excepção viesse a ser descoberto, tanto o Governo como o chefe de estado deixariam cair António Domingues, o que veio mesmo a acontecer.