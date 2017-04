Levantar dinheiro sem cartão pode parecer esquisito, mas o anúncio foi feito pela SIBS, que gere a rede multibanco, na Web Summit, em novembro passado. E tornou-se uma realidade a partir de agora. Tudo graças à aplicação MB WAY, que permite levantar dinheiro em qualquer uma das 12 mil caixas distribuídas pelo país. Em vez da carteira, só precisamos do telemóvel.

Para tal basta escolher a opção “Levantar dinheiro” na app MB WAY e introduzir o montante pretendido. Após autenticar a operação, o MB WAY gera automaticamente um código de 10 dígitos que permite efetuar o levantamento em qualquer caixa multibanco".

A SIBS explica, ainda, que é possível enviar o código para outra pessoa, por notificação ou SMS, para que esta possa efetuar o levantamento do montante selecionado. Com recurso apenas ao cartão, isto nunca seria possível. A app está disponível para android, iOS e Windows.

No multibanco, basta ao utilizador (ou a quem este enviou a notificação ou sms) carregar na tecla verde e introduzir o código gerado pelo MB WAY para receber o dinheiro. Este código é único e tem um tempo de utilização limitado.

"O levantamento MB WAY é simples e seguro como qualquer serviço multibanco", garante a SIBS.

A aplicação permite, ainda, fazer "transferências instantâneas (enviar ou receber dinheiro como se de um sms se tratasse, em segundos), compras (online e em loja) e utilização de cartões virtuais (MB NET)".

Ainda tem dúvidas? Consulte as perguntas frequentes no site do MB WAY.