O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou que até quinta-feira serão liquidadas 55 mil declarações de IRS Automático relativo, a rendimentos de 2016, em tempo “absolutamente recorde”.

Os primeiros resultados do IRS Automático estão a surtir efeito. Já houve hoje 5.000 declarações de IRS do ano de 2016 que foram liquidadas em tempo absolutamente recorde e amanhã [quinta-feira] serão liquidadas mais 50 mil declarações”, disse o governante aos jornalistas no final de uma audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.