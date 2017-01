O Presidente da República ignorou a polémica à volta da redução da Taxa Social Única e promulgou rapidamente o diploma que recebeu ontem do Governo precisamente para descer a contribuição paga pelos patrões. A baixa da TSU foi uma medida acordada na concertação social, como contrapartida do aumento do salário mínimo nacional para os 557 euros já em janeiro.

Decreto-Lei que cria uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora"

É apenas esta curta frase que se lê no site da Presidência. Surge em terceiro entre quatro diplomas a que Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje luz verde.

Se há promulgação, como pode haver revés?

Normalmente, quando uma lei é aprovada pelo Presidente da República e é depois publicada em Diário da República pelo Governo, não costuma ter de passar depois pelo Parlamento. E isso acontece sobretudo quando há maiorias parlamentares.

Mas os partidos têm a possibilidade de requerer a apreciação parlamentar de uma lei já publicada e a atual arquitetura política conta apenas com acordos de incidência parlamentar e, quanto a esta matéria em específico, já sabemos que tanto BE como PCP não alinham com o Governo. Sempre foram contra a redução da TSU, por ser uma "prenda" para os patrões. Querem travar a medida, deverão pedir a apreciação parlamentar.

Têm de se juntar pelo menos dez deputados para rejeitar totalmente ou em parte um decreto-lei. Nesse caso, o diploma volta para Belém e o Presidente pode promulgar, vetar ou enviar o decreto para o Tribunal Constitucional.

A polémica

Ora, as diferenças entre o Governo e os partidos que lhe dão suporte mais à esquerda, no Parlamento, têm nesta descida da TSU um exemplo de como o PS precisaria de apoio na oposição para fazer passar a medida.

A estratégia política saída da reunião da Comissão Nacional do PS, já esta madrugada, foi continuar a atribuir responsabilidades a Passos Coelho por não querer viabilizar a medida no Parlamento.

Depois de, no último fim de semana, ter acusado o Governo de estar a "simular uma negociação" ontem à noite o líder social-democrata disse, com todas as letras, que o "PSD não servirá para o Governo aprovar TSU no parlamento". Criticou, ainda, o que diz ser a agenda "revanchista" do executivo de António Costa, rejeitando fazer "jeitinhos".

A vice-presidente do PS, Ana Catarina Mendes, respondeu a Passos, acusando-o de sucessivos "ziguezagues" políticos e total desnorte sobre o tema, já que defendeu no passado a descida da TSU.

A UGT criticou, entretanto, e com "espanto", a mudança de posição do PSD em relação ao que defendia ainda há pouco tempo. Já do CDS espera, e Carlos Silva diz ter recebido essa garantia de Assunção Cristas, que o partido mais à direita não porá em causa a concertação social no sentido de voto que terá na apreciação parlamentar da medida.

António Costa afastou ontem qualquer cenário de crise nos acordos à esquerda e estava a aguardar "serenamente" a apreciação do diploma por parte do Presidente da República. A luz verde que o Governo queria chegou nem um dia depois.