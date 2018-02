O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT) assegurou que as ações de luta para exigir a reversão da privatização dos CTT vão continuar, após uma manifestação com uma adesão “muito significativa” em Lisboa.

“Vão continuar as ações de luta, vão continuar as reuniões com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, com a Anafre [Associação Nacional de Freguesias], com a Associação Nacional de Municípios, com as organizações de utentes – locais e nacionais – e, obviamente, que a continuação da luta passa também pelo interior dos CTT e pelos seus trabalhadores”, disse à agência Lusa o secretário-geral do SNTCT, Victor Narciso.