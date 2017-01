Está fresca na memória a proporção: ontem soubemos que as oito pessoas mais ricas do mundo detêm, juntas, o dinheiro que seria preciso juntar de 3,6 mil milhões dos mais pobres, metade da população mundial. Também já sabemos os nomes, quase todos do ramo tecnológico. Mas falta traçar um retrato mais amplo: quem são, de onde vem?

Pois bem, são todos homens, sem exceção, e praticamente todos americanos, à exceção de dois empresários: há um europeu e um mexicano. Vários deles se comprometeram a doar a sua fortuna para a caridade.

Conheça estes poderosos através da fotogaleria que sintetiza o seu percurso.