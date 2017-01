O PCP, o BE e o PAN querem repor o direito a 25 dias de férias para todos os trabalhadores, incluindo o setor privado, além da majoração até 28, em função da idade de funcionários públicos. A defesa dos projetos de lei dos três partidos acontecerá esta quinta-feira, mas deverão ser rejeitados na sexta-feira, no Parlamento. Segundo a Antena 1, o Governo deverá levar o aumento para os 25 dias à concertação social.

As iniciativas de comunistas e bloquistas vão no sentido de devolver o regime de férias na função pública e no Código Geral do Trabalho, ambos alterados durante a vigência do programa da troika, que reduziu os dias de férias a 22 úteis.

Na administração pública, estão ainda em causa as majorações em função da idade, que vigoraram até 2014: mais um dia entre os 39 e os 49 anos, 27 até o trabalhador completar 59 e 28 a partir dos 59 anos de idade, bem como mais um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado.

Já os projetos de lei do PAN apontam para o reconhecimento do direito a 25 dias úteis de férias, tanto no setor público como no privado.

Cada bancada parlamentar disporá hoje, na reunião plenária que começará às 15:00, de cinco minutos para intervenções. Já o deputado único do PAN, André Silva, terá três minutos para defender as suas iniciativas.

Na passada semana, os deputados rejeitaram iniciativas de PEV e PAN para que a terça-feira de Carnaval fosse feriado nacional obrigatório, com os votos contra de PS, PSD e CDS.

