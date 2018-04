Mais de um milhão de árvores queimadas nos incêndios vai ser hoje vendido em leilão. O preço base é de cerca de quatro milhões de euros. Só do Pinhal de Leiria são 300 mil árvores queimadas.

É o maior leilão de madeira queimada desde os incêndios do ano passado feito pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O critério de adjudicação é o preço mais alto por lote e a hasta pública inclui mais de uma centena de lotes com material ardido em seis matas nacionais e mais de vinte zonas sujeitas ao regime florestal.

A expetativa do Estado é arrecadar entre 25 a 35 milhões de euros.

Uma reportagem da TVI, divulgada há duas semanas, denunciou um acordo entre empresários para não só originar vários focos de incêndio no Pinhal de Leiria, mas também para fazer baixar os preços nas vendas posteriores de madeira quando chegasse a hora do Estado colocar os seus lotes no mercado.