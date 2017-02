O espanhol CaixaBank, que é o maior acionista do português BPI, teve em 2016 o maior lucro desde 2011. O resultado, apresentando esta manhã ao regulador espanhol, foi de 1.047 milhões de euros, mais 28,6 % do que no exercício anterior.

Segundoa a “informação relevante” prestada pelo banco catalão à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola), estes lucros foram conseguidos pelo aumento das receitas e a redução das despesas.

A margem bruta manteve-se estável, nos 7.827 milhões de euros. A margem de exploração alcançou os 3.711 milhões (+15,3 %). As contas foram ainda influenciadas por um menor impacto das despesas extraordinárias em relação a 2015 (-77,7 %) e pela redução das perdas por deterioração de ativos financeiros e outras provisões (-57,5 %).

O resultado antes de impostos foi de 1.538 milhões de euros. Ou seja, disparou 141 % em relação a 2015.

O balanço do negócio bancário e segurador ascendeu a 1.979 milhões de euros, com uma rentabilidade de 10,8%.

Os lucros do BPI, onde o CaixaBank é, então, o maior acionista com 45% do capital, aumentaram quase 33% para 313 milhões em 2016. O maior dono quer melhorar os resultados do banco português, passando pela redução de pessoal.