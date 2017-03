Um ano depois de ter sido criada, é tempo de fazer um balanço à ponte aérea da TAP. Contas feitas, transportou uma média diária de 2.000 passageiros entre Lisboa e o Porto, disse à Lusa fonte oficial da companhia.

No primeiro ano da designada ponte aérea operada pela TAP Express, 750 mil pessoas viajaram entre as duas principais cidades do país, com a taxa de ocupação média a rondar os 75%.

Mais de metade dos bilhetes (54%) para os voos da ponte aérea foram vendidos no mercado português. Entre os vendidos fora de Portugal, há um claro domínio da Europa (28%).

Atualmente,a ponte aérea conta com 32 ligações por dia, mas começou com bastante menos: 18.

