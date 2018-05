Não são só os preços que sobem na capital, a construção não vai parar de aumentar, a avaliar pelo número de licenciamentos.

Em 2017, entraram em processo de licenciamento no concelho de Lisboa um total de 3.333 fogos, um aumento de 60% face aos 2.084 fogos que entraram em carteira no ano anterior. Estes fogos estão incluídos num total de 412 projetos, o que evidencia um crescimento de 27% comparativamente a 2016, revela a Confidencial Imobiliário.

Os 10 maiores projetos residenciais que foram submetidos a licenciamento em 2017 em Lisboa concentram, no total, 758 fogos, estando localizados em oito freguesias distintas. É de salientar ainda uma dispersão dos projetos entre as zonas mais centrais de Lisboa e as mais periféricas.

"As freguesias de Arroios, Belém, Marvila, Misericórdia, Olivais, Santa Clara e São Vicente acolhem, cada uma, apenas um destes novos edifícios residenciais, incluindo o maior que se encontra em pipeline no concelho, com 13.000 m2 (nomeadamente nos Olivais). Apenas a freguesia de Santo António possui mais do que um destes edifícios, sendo destino de três destes dez projetos de grande dimensão, incluindo o segundo maior do concelho, com mais de 10.000 m2", diz o comunicado.

Os dez projetos residenciais de grande dimensão são na sua maioria de construção nova (70% do número de edifícios), sendo ainda de destacar que os fogos T2 e os fogos T1 predominam na oferta, pesando cada tipologia um terço do stock de fogos distribuídos por estes dez projetos.