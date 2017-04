O Provedor de Justiça recomendou ao Governo que adote uma medida legislativa para garantir que as licenças de parentalidade de gozo obrigatório sejam pagas integralmente, a 100%.

A recomendação de José de Faria Costa, é datada de 7 de fevereiro, mas só hoje foi tornada pública, em comunicado. O provedor sugere à secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, que altere a legislação para impedir que, do gozo efetivo da licença de parentalidade, resulte “qualquer prejuízo económico ou profissional para os pais e mães trabalhadores que delas usufruam”.

É, argumenta, necessário garantir que "as licenças de parentalidade de gozo obrigatório sejam sempre, e sem submissão a qualquer condição, integralmente subsidiadas”.

Foi depois de receber a queixa de um pai que, tendo gozado a licença parental obrigatória, “se viu impossibilitado de aceder ao correspondente subsídio parental inicial exclusivo do pai (a pagar pela Segurança Social) por não reunir o prazo de garantia legalmente exigido para o efeito” que José de Faria Costa decidiu alertar o Governo.

O problema prende-se com o facto de a licença parental em causa, embora de gozo obrigatório, só ser subsidiada pela Segurança Social no caso de o trabalhador ter, à data do facto determinante da prestação, seis meses civis, seguidos ou interpolados, de registos de remunerações da Segurança Social (prazo de garantia)”.