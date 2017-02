A solução para os lesados do BES pode estar bloqueada no Ministério das Finanças por causa do eventual impacto que as garantias públicas, dadas no processo, poderão ter no défice orçamental.

Mário Centeno sempre rejeitou qualquer impacto no défice orçamental e, por outro lado, o fundo que vai gerir os créditos em dívida terá uma garantia do Estado que, se chegar a ser acionada, poderá configurar uma ajuda de Estado e terá que ser negociada com Bruxelas.

Ao que a TVI apurou, o Ministério das Finanças está a tentar evitar este cenário: que Bruxelas seja chamada a dar luz verde à solução para os lesados do BES. Contatada pela TVI, fonte oficial das Finanças não quis fazer comentários.

O caminho da solução para os lesados do BES tem vários passos. Primeiro é criado um fundo de indemnizações a quem os clientes vendem os créditos dos produtos em que investiram. É aqui que os lesados assumem perdas, já que nas aplicações até 250 mil euros só recebem até 75% do montante investido e para valores acima de 500 mil euros recebem apenas 50%.

Numa fase posterior, este fundo de indemnizações recorre à banca para pedir financiamento e é aí que o Estado entra com uma garantia. Caso os litígios não produzam os resultados pretendidos, poderá ser pedida uma contragarantia do fundo de resolução. Em caso de serem acionadas, ambas as garantias terão impacto nas contas públicas.

A solução para os lesados do BES prevê o pagamento aos clientes do antigo banco em três tranches, sendo a primeira, de 30%, paga ainda este ano, provavelmente em maio. A segunda e terceira tranches restituem o remanescente até aos limites contratados.

Esta solução, anunciada pelo próprio primeiro-ministro no final do ano passado, envolve mais de 400 milhões de euros que são reclamados por cerca de dois mil clientes do antigo banco. Na altura, António Costa disse que a solução negociada “garante aos contribuintes que não terão de assegurar com o seu esforço a ultrapassagem desta situação”.