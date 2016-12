Este ano os portugueses vão gastar mais no Natal. A conclusão é de um estudo realizado pelo IPAM – Escola de Marketing - que analisa o comportamento dos consumidores durante a quadra natalícia. Há seis anos que não era assim.

Em média são cerca de 373 euros gastos com compras de Natal, o valor mais alto registado desde 2010. Contas feitas, os consumos de Natal deverão aumentar mais 24% face ao valor apurado em 2015, de 301 euros.

Os dados recolhidos pelo IPAM permitem ver que: mais do dobro dos inquiridos – 36% – admite gastar mais em compras de Natal este ano, e apenas 16% afirma gastar menos que no ano anterior.

O estudo da Escola de Marketing permitiu ainda apurar que “apenas 34% [dos inquiridos] planeia oferecer prendas a amigos, o mesmo que em 2015”.

No que toca à escolha dos presentes a oferecer, o estudo constata aquilo que já vem sendo tradição: brinquedos (36%) para as crianças; roupa e sapatos (32%) para adolescentes e adultos.

Mais portugueses a antecipar as compras de Natal

E parece que qualquer altura pode ser boa para as compras de Natal, já que, diz o IPAM, os portugueses já não esperam exclusivamente pelo mês de dezembro para encher o sapatinho. Os dados recolhidos são claros: face a 2015, “regista-se um aumento de 12,5% na intenção de compra dos consumidores antes de dezembro”.

E também há novidades no que toca à escolha do local para fazer as compras da época natalícia. “Pela primeira vez, a percentagem de inquiridos que opta exclusivamente por centros comerciais é a mais baixa, com 29,1% em 2016 face a 47% registado em 2011”. É que, apesar dos centros comerciais continuarem a ser os espaços de eleição para as compras de Natal, o estudo do IPAM mostra que os outros locais de compra estão a conquistar cada vez mais a preferência dos portugueses, com o comércio de rua e a internet a registarem valores expressivos, totalizando já 22,5% da intenção de compra.

Bacalhau continua a liderar a preferência dos portugueses no Natal

A tradição ainda é o que era, com o bacalhau a liderar nos bens alimentares escolhidos para fazer parte da ceia de Natal deste ano. O bacalhau continua a ser o produto de eleição para os portugueses (66%), seguido dos doces típicos de Natal (60,1%) e do bolo rei (58%).

Os dados recolhidos apontam ainda para um gasto médio na ordem dos 90 euros em bacalhau, sendo que os hipermercados estão no topo das preferências para efetuar esta compra, registando uma significativa percentagem de 66%, logo seguido pelo comércio tradicional com 30%. O estudo conclui, ainda, que quase metade efetua a compra do bacalhau durante o mês de dezembro (49%), mas 36% dos inquiridos espera pelas promoções para adquirir este bem alimentar.