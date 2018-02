Portugal é o quarto Estado-membro da União Europeia que mais beneficiou até ao momento, em termos relativos, do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), conhecido com Plano Juncker, segundo dados hoje atualizados pela Comissão Europeia.

De acordo com os mais recentes dados do executivo comunitário, os cinco países que mais beneficiaram, até ao corrente mês, em termos de impacto total de investimento mobilizado pelo FEIE em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) foram, por esta ordem, Estónia, Grécia, Bulgária, Portugal e Espanha.

O financiamento destinado a Portugal ao abrigo do Plano Juncker atingiu já os 1,9 mil milhões de euros (1,1 mil milhões em projetos de infraestruturas e inovação e 800 milhões para as Pequenas e Médias Empresas), que deverão mobilizar 5,4 mil milhões de euros em investimentos adicionais, segundo os dados da Comissão Europeia.

O valor de financiamentos de 1,9 mil milhões de euros coloca Portugal no oitavo lugar da lista de Estados-membros mais beneficiados pelo FEIE em termos absolutos, liderada pela França (8,7 mil milhões), seguida de Itália (6,5 mil milhões) e Espanha (5,5 mil milhões).

No total, o Plano Juncker de investimento já realizou financiamentos no valor de 53 mil milhões de euros, que Bruxelas espera que mobilizem 264,3 mil milhões em investimentos, o que representa 84% da meta original da Comissão, de mobilizar 315 mil milhões até ao verão de 2018.