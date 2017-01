O drama das falências atinge 30 pessoas e nove empresas a cada dia que passa em Portugal. Este é o balanço de 2016 feito pelo Instituto Informador Comercial, que recorreu a bases de dados públicas. Ainda assim, o ano terminou com o menor número de falências dos últimos cinco anos.

No total, 11.006 pessoas foram declaradas insolventes, menos 10% do que no ano anterior e menos 17% do que em 2013, um ano de má memória, já que foi aí que se alcançaram recordes, no pico da austeridade.

No caso das empresas, 3.241 entraram na lista negra do ano passado, menos 1126 do que em 2015, menos 3.302 do que em 2012.

Lisboa, Porto, Braga e Aveiro foram os distritos a registar mais falências mas, ao mesmo tempo, também foram aqueles que tiveram um recuo mais significativo em valor absoluto.

Transportes terrestres, indústria de couro, comércio, manutenção de automóveis e construção são os setores mais afetados.

É preciso não esquecer, também, o efeito do Programa Especial de Revitalização (PER) ao qual recorreram 788 empresas e 635 famílias. Também aqui foram menos pessoas do que em 2015, sobretudo no caso das famílias (1591 casos no ano anterior).