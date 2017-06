A segunda comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou esta quinta-feira o pedido do PSD para ouvir novamente o ex-presidente do banco público, António Domingues, com PS e PCP a absterem-se na votação.

O presidente da comissão, o social-democrata Aguiar-Branco, comprometeu-se a tentar agendar a audição para a próxima semana, entre quarta e sexta-feira.

De acordo com o requerimento do PSD, o pedido de nova audição é justificado "face às manifestas contradições entre os depoimentos do dr. António Domingues e dos membros do Governo" ouvidos na Comissão.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, foram os únicos membros do Governo ouvidos na comissão que tem por objeto apurar a atuação do atual Governo na nomeação, gestão e demissão da anterior administração da CGD.

A comissão aprovou ainda, por unanimidade, um requerimento do Bloco de Esquerda para formular perguntas por escrito à consultora McKinsey, que apoiou Domingues nas negociações com Bruxelas ainda antes de assumir o cargo.

Aguiar-Branco fixou até terça-feira de manhã o prazo para que sejam enviadas as perguntas à consultora, à qual será pedida uma resposta em cinco dias.

O BE abdicou dos requerimentos anteriormente entregues para que fossem ouvidos pela comissão Elsa Roncon, ex-diretora-geral do Tesouro e Finanças, e Francisco Sá Carneiro, advogado da CS Associados.

O coordenador do PS na comissão, o deputado João Paulo Correia, alertou que o mandato desta termina a 11 de julho, mas não ficou ainda decidido se irá ser solicitada uma suspensão ou prorrogação dos trabalhos.

Um dos pontos centrais desta comissão de inquérito, pedida potestativamente (de forma obrigatória) por PSD e CDS-PP, é apurar se "é verdade ou não que o ministro [das Finanças] negociou a dispensa da apresentação da declaração de rendimentos [de António Domingues]", o que foi sempre negado pelo Governo.