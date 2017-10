A conservação e manutenção da rede rodoviária nacional vai beneficiar, nos próximos três anos, de um investimento de cerca de 125 milhões de euros, anunciou hoje, em Sintra, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

Ao longo do segundo semestre de 2017 estamos a preparar, estamos a tratar dos tais concursos públicos para ter no terreno, nos próximos três anos, 125 milhões de euros de investimento na conservação, de investimento na manutenção da nossa rede rodoviária" , afirmou Pedro Marques.

O governante, que falava durante uma visita às obras de reabilitação da Estrada Nacional 117, entre o Pendão e Belas, concelho de Sintra, considerou que se trata de um "investimento importantíssimo também na segurança das populações, também nos pavimentos, também nas drenagens".

Para o ministro, o plano de conservação corrente da Infraestruturas de Portugal (IP), que vai abranger entre 2018 e 2020, uma extensão de 14.192 quilómetros e 5.831 obras de arte, com um investimento base global de 124,7 milhões de euros, representa um "investimento crítico, como também se compreendeu infelizmente recentemente", em relação à "questão da ceifa e das faixas de proteção" às vias rodoviárias.

Esse investimento, esses concursos lançados para todos os distritos do país no segundo semestre deste ano estarão na prática em 2018, 2019 e 2020 concretizados no montante global de 125 milhões de euros", frisou Pedro Marques.