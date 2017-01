A taxa de variação média de inflação em 2016, medida pelo Índice de Preços no Consumidor, situou-se em 0,6% e subiu em dezembro para 0,9% em termos homólogos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Um Índice de Preços no Consumidor (IPC) médio anual que compara com os 0,5% em 2015. Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média anual situou-se em 0,7% em 2016 (valor idêntico ao do ano anterior).

Já em dezembro de 2016 (0,9%), foram mais 0,3 pontos percentuais face ao registado em novembro.