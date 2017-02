As exportações de bens aumentaram apenas 0,9% no ano passado, a pior variação dos últimos sete anos e uma desaceleração face a 2015, ano em que tinham aumentado 3,5%, compara o Instituto Nacional de Estatística nos dados que acaba de divulgar.

Facilmente se pode ver que uma taxa de variação pior do que a de 2016 só pode ser encontrada no ano de 2009, em que as exportações de bens caíram 18,4%, já a crise financeira e económica tinha rebentado.

De lá para cá, houve sempre aumentos, embora o ritmo tenha abrandado, sobretudo desde 2013. Em valor absoluto, contudo, os 50 mil milhões de euros de exportações são o melhor número desde 2007.

Fonte: INE

De notar que, para Portugal, são muito importantes as exportações de serviços, como o turismo, que não estão contabilizadas neste boletim do INE. Só quando tivermos esses dados conseguiremos ter um retrato global do desempenho das exportações portuguesas.

Funcionam muito como o motor da economia, mas este balanço de 2016 relativamente aos bens vendidos ao exterior não é animador.

As importações de bens cresceram 1,2% em 2016, "correspondendo igualmente a uma desaceleração, embora menor, relativamente ao crescimento de 2015 (+2,2%)".

Contas feitas, o défice da balança comercial atingiu 10.766 milhões de euros em 2016, o que representa um aumento de 281 milhões de euros face ao ano anterior.

O INE salienta que as exportações e as importações de bens registaram, em dezembro, variações homólogas nominais de +11,8% e +12,6%, respetivamente, e, que, olhando para 4º trimestre do ano, as primeiras cresceram 4,9% e as segundas aumentaram 6,4%. Uma escalada positiva na reta final do ano, mas que não