Há nova greve parcial na Transtejo esta quarta-feira, depois de ontem ter acontecido o mesmo ontem, com paragens de três horas por turno.

As ligações fluviais do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa vão ser afetadas, em especial nos períodos das horas de ponta da manhã e da tarde.

Ontem, os trabalhadores cumpriram um primeiro dia de greve parcial, com o sindicato a avançar que a adesão foi superior a 90%. Milhares de pessoas foram afetadas.

De acordo com os trabalhadores, na origem desta paralisação estão problemas nas embarcações e a revisão do acordo de empresa.

Segundo o Sindicato dos Transportes Fluviais Costeiros e Marina Mercante, os funcionários continuam a não ter respostas para os problemas que contestam.

Existe um pré-acordo para a revisão do acordo de empresa mas o processo está parado e não é facultada informação sobre o plano de manutenção das embarcações, muitas avariadas.