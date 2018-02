A greve dos tripulantes de cabine da TAP foi desconvocada nesta quinta-feira. Segundo a Lusa, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) retirou o pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine da TAP, na sequência de um protocolo celebrado com a transportadora aérea nacional.

O documento sobre a utilização dos aviões A330-300 foi divulgado aos associados do SNPVAC e aprovado, esta quinta-feira, em assembleia geral.

O SNPVAC tinha decretado quatro pré-avisos de greve, a primeira das quais a ocorrer entre 9 e 11 de fevereiro.

Tinham sido apresentados ainda pré-avisos para uma paralisação a repetir mensalmente e mais duas greves parciais para operações de médio e longo curso a partir de 28 de março.

Fonte oficial do SNPVAC disse à Lusa que a retirada do pré-aviso de greve "é um voto de confiança à nova administração" da TAP, cuja Comissão Executiva é liderada por Antonoaldo Neves desde quarta-feira, que "mostrou abertura" para negociar com o sindicato.