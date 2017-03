A próxima semana vai começar com uma boa notícia para as carteiras dos condutores, em Portugal. Os preços dos combustíveis vão baixar de preço pela terceira semana consecutiva e com o maior alívio em vários meses.

No caso da gasolina, a descida será de cerca de 2 cêntimos, o maior recuo desde o dia 2 de janeiro.

No gasóleo, ainda mais: espera-se uma descida de 2,5 cêntimos, a maior em quatro meses, segundo as contas de uma fonte do setor para a TVI24, tendo por base a evolução do petróleo nos mercados internacionais na última semana.

COMBUSTÍVEL PREÇO MÉDIO A 17 DE MARÇO PREÇO MÉDIO A 20 DE MARÇO Gasóleo 1.296 € 1.271 € Gasóleo simples 1.258 € 1.233 € Gasolina 95 1.506 € 1.486 € Gasolina 98 1.537 € 1.517 €

