O incentivo à aquisição de veículos elétricos recebeu, no âmbito do Fundo Ambiental, 1.236 candidatura. Até à data, já foram pagos pelo Governo 1,9 milhões de euros.

A informação do Ministério do Ambiente que é citada pela Lusa especifica que foi, em concreto, pago o montante de 1.914.750 euros”.

A "previsão de fecho das contas deverá ocorrer no final da próxima semana” e há uma lista de espera com cerca de 40 candidaturas, que só podem ser admitidas em caso de exclusão ou desistência.

No Orçamento de Estado para 2018 foi inscrito "o incentivo pela introdução de veículos de baixas emissões", que será financiado pelo Fundo Ambiental e, que se mantém no valor atual de 2.250 euros na compra de carro elétrico novo.

No âmbito das medidas tendentes à redução de emissões de gases com efeito estufa, é mantido o incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões, financiado pelo Fundo Ambiental”.