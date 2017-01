O presidente executivo do BPI considerou hoje que a saída de centenas de trabalhadores prevista pelo Caixabank, caso a Oferta Pública de Aquisição tenha sucesso, decorrerá no ritmo dos últimos anos e que não haverá revoluções nesse campo.

"O número referido no prospeto [da OPA] não me parece uma revolução, E não me parece diferente do que seria se o BPI continuasse sem que o Caixabank tivesse a maioria [do capital social]", disse hoje Fernando Ulrich aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2016, em que o banco aumentou os lucros para 313,2 milhões de euros.

O gestor recordou que, face a 2008, ano em que o banco atingiu o pico de funcionários, o BPI já reduziu 2.300 pessoas e recordou que só o ano passado saíram quase 400 em Portugal, pelo que considerou que uma redução de cerca de 900 pessoas pelo Caixabank nos próximos anos está dentro do que tem sido feito.

Ulrich não revela se continuará presidente caso Caixabank passe a controlar banco

Fernando Ulrich também não quis revelar se continuará à frente do banco caso a OPA do Caixabank sobre a totalidade do capital tenha sucesso, embora tenha dito que já sabe o que vai acontecer.

"Sei isso tudo, mas não posso dizer mais nada", afirmou Ulrich aos jornalistas.

O banqueiro não quis, assim, adiantar aos jornalistas se deverá fazer ou não mais um mandato à frente da comissão executiva do banco caso seja concluída com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pelo maior acionista do BPI, o Caixabank, que tem atualmente 45,50% do capital social.